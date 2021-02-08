حلت الفنانة الاماراتية اليمنية بلقيس فتحي ضيفة على برنامج “أي تي بالعربي” لترد على الهجوم الكبير الذي تعرضت له خلال الأيام الأخيرة بعد كليب ” حالة جديدة” والذي طرحته تزامنا مع اطلاق البومها الجديد منذ أيام.

فقد أثار الفيديو كليب الجدل حيث قال البعض بأنه مقتبس من بعض الأعمال الأجنبية فيما ذهب آخرون الى حد الاتهام بسرقة فكرة التصوير من مشاهير كثر بينهم تايلور سويفت.

من جانبها أكدت بلقيس خلال لقائها مع برنامج “et بالعربي” أنها لم تشاهد قبل تنفيذها لكليب “حالة جديدة” أي من الأعمال التي يتحدث عنها البعض والتي تعتبر قريبة من عملها الجديد، كما أوضحت أنها شاهدت بعضها بعد تنفيذ الكليب ولا تجد أن هناك تشابه بين ما قدمته وأغنية “فانسي يو” لفريق تويس الكوري.

لكل من أساء أو سولت له نفسه هذا الرد النهائي

اشربوا عصير بارد وتفرجوا الكليب https://t.co/Cy371zXoCF pic.twitter.com/8aGE4C5TVN — Balqees (@BalqeesFathi) February 7, 2021

وقالت بلقيس: “نحن نفذنا كليب (حالة جديدة) دون مشاهدة أو معرفة تفاصيل الأعمال التي يتحدث البعض أن الكليب مقبتس منها، لكن شاهدنا بعض الفيديوهات بعد ذلك والتي من بينها فيديو فرقة توايس واغنية (فانسي يو) بالنسبة لمشهد (المرجيحة) وكذلك الألوان في الأغنية فهي موجودة في أكثر من كليب آخر وليس هذا فقط، لذلك اجد أن كل ما في الأمر أن هناك من يرغب في فشل هذه الإنسانة التي تدعى بلقيس، وأنه يجب أن تحارب”.

ولم تكتف بلقيس بذلك، بل أوضحت أنها حتى لو كانت شاهدت كذلك الفيديوهات التي يتحدث البعض أنها قريبة من كليب “حالة جديدة” كانت سوف تصر على تقديم فكرتها وقالت ردا على سؤال: “لو كنت شاهدت أي كليب قبل أن انفذ عملي فرأيي في تنفيذه لن يتغير، أنا عنيدة والذي لا يعجبه الكليب عليه أن يقاضيني”.

وبعد استغراب محاورها من طريقة ردها قالت بلقيس “الامور تقاس بقسوة الجهلاء اللي ما عندهم مخ اللي ما عندك قدرة انك تقارن.”

واستغربت بلقيس الهجوم الواسع الذي تعرضت له قائلة “عشرين الف هاشتاغ في تويتر على عمل واحد مضايقهم ويبدأ يتكلم ويهاجم ويدخل في شخصي واهلي وعرضي عشان ايش عشان فيديو كليب ونقطة تشابه وجدتوها بيني وبين مش عارف ايش”.

وختمت بلقيس كلامها “هنا اقول هذول الناس اللي زي كده هذول اقولهم ومن لا أعجبه فالجدران كثيرة”.