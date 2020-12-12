أختارت الفنانة اليمنية/الاماراتية ​بلقيس​ فتحي كل من الممثلات دنيا سمير غانم، منى زكي، ونادين نسيب نجيم لتجسيد دورها في عمل فني عن سيرة حياتها معتبرة انهن اكثر من يستطعن القيام بهذا الدور.

وقالت بلقيس، خلال مقابلة مع الإعلامي شربل راجي على محطة “سي أن أن” عربية: “في ثلاث شخصيات عربية ممكن تضبط الدور وحيثياته لانه لو صور مسلسل ستظهر جوانب كثير ما كانت باينة للناس كجوانب محزنة ودراما اكثر ما تبطلع لبره”.

وتابعت بلقيس: “تخطر على بالي دنيا سمير غانم لانها متعددة المواهب وممكن بصوتها تأدي اغنيات وتوصل للجمهور وفي نفس الوقت هي ممثلة بارعة جدا ومن جيلي ومن سني وممكن مع شوية مؤثرات تبين انها بلقيس بشكل او بأخر”.

واضافت “الشخصية الثانية اللي انا بحبها كثير واعتقد اننا نشترك في البنية الجسمانية والملامح شوي وهي الفنانة القديرة منى زكي من مصر والفنانة الثالثة التي كثير احبها وبعشقها وربما بالوجه والجسم ما كثير وهي ملكة جمال نادين نسيب نجيم وهي ممكن كثير تضبط الجانب الدرامي من حياتي”.

وعن اعجابها بنادين نسيب نجيم كممثلة قالت بلقيس “أنا حابتها كتير كتير، كتير بتقنعني. رغم أي هجوم، أو رغم أي كلام ممكن يُقال عن نادين أنا بشوف إنو نادين حالة خاصة، كاريزما خاصة، جمال خاص و حضور خاص على التلفاز، اعترض من اعترض و وافق من وافق. أنا أقنعتني جدّاً في خمسة ونص و في المسلسلات يلي قبله”.

وقد اثار تناول الموضوع بهذه الطريقة استغراب بعض المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث جاء في بعض التعليقات “ليش ليكون متخيله نفسها فيروز او ام كلثوم ” و “شعندها فيروز زمانها لا ومنقيه منى زكي فاضيه لها منى زكي” و “ليش ايش سيرة حياتك ي سعاد حسني وميرفت امين”.