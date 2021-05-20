احتفلت الفنانة اليمنية/الاماراتية بلقيس بعيد ميلاد ابنها تركي من رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف وحرصت على مشاركة متابعيها بفرحتها بهذه المناسبة حيث قامت بنشر مقاطع فيديو وصور من الحفل.

ويعد هذا الظهور الأول لتركي ابن بلقيس على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت بلقيس أنها اهتمت بالاعتماد على أشكال الحيوانات في ديكور حفل عيد ميلاد ابنها لأنه مغرم بهم.

وظهرت بلقيس في احد هذه الفيديوهات وهي تلاعب بعض الاطفال وعلقت عليه بالقول “الجلوس مع الاطفال متعة تسلينا كثير في حفلة تركي”.

كما ظهرت في مقطع اخر وهي ترقص بحماس وتصطدم باحدى الاطفال حيث علقت كاتبة: “شوفوا البنت اللي هبدتها اخر شي يمة بطني متتتت حبيبتي اعتذرت لها وسامحتني”.

وكانت بلقيس قد فاجأت جمهورها برفع قضية خلع ضد زوجها، مشيرة إلى أنها لا تستطيع التحدث عن التفاصيل في الوقت الحالي.

كما أضافت في تصريحات تلفزيونية: “أنا رافعة قضية خلع من فترة في المحاكم الإماراتية وكلي ثقة في القضاء”.

وتابعت: “بيننا أجمل هدية في العالم اسمها تركي.. وما عندي تفاصيل أكتر ولا أقدر أخوض أكتر في الموضوع.. وإن شاء ربنا يسهل”.