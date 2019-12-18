شاهد.. بلقيس وزوجها يخطفان الانظار بجلسة تصوير جديدة!

خطفت الفنانة بلقيس فتحي الانظار بجلسة تصوير مع زوجها سلطان عبد اللطيف على هامش مشاركتها في اليوم الوطني البحريني.
ونشرت بلقيس مقطع فيديو قصير تظهر فيه مع زوجها فيما كانت تستعرض اطلالتها وتسريحة شعرها.
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
#بلقيس_لوك_بوك ستايلست @ma.fashionconsultancy البدلة تصميم @armani شعر @fatheya_rawnaq1 مكياج @balqeesfathi الحذاء @aquazzura تصوير @mohammedsayegh #balqeeslookbook
وقد اثار الفيديو اعجاب متابعو بلقيس فيما شبه كثيرون ظهورها مع زوجها على طريقة الفنانين الاجانب.
وكانت بلقيس قد أحيت حفلا ناجها وسط أكثر من 50 ألف شخص في مهرجان اليوم الوطني بحلبة البحرين الدولية قدمت خلاله مجموعة من أعمالها، إلى جانب بعض الأغنيات التي أعدتها خصيصاً بمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين، استمر لمدة ساعتين من الغناء المتواصل.