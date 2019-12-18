شاهد.. بلقيس وزوجها يخطفان الانظار بجلسة تصوير جديدة!

خطفت الفنانة بلقيس فتحي الانظار بجلسة تصوير مع زوجها سلطان عبد اللطيف على هامش مشاركتها في اليوم الوطني البحريني.

ونشرت بلقيس مقطع فيديو قصير تظهر فيه مع زوجها فيما كانت تستعرض اطلالتها وتسريحة شعرها.

وقد اثار الفيديو اعجاب متابعو بلقيس فيما شبه كثيرون ظهورها مع زوجها على طريقة الفنانين الاجانب.

وكانت بلقيس قد أحيت حفلا ناجها وسط أكثر من 50 ألف شخص في مهرجان اليوم الوطني بحلبة البحرين الدولية قدمت خلاله مجموعة من أعمالها، إلى جانب بعض الأغنيات التي أعدتها خصيصاً بمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين، استمر لمدة ساعتين من الغناء المتواصل.