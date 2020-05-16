وقعت الفنانة السورية سوزان نجم الدين ضحية حلقة الامس من برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي” الذي يقدمه رامز جلال على قنوات mbc.

وقد ظهرت سوزان نجم الدين في بداية المقلب ومتماسكة وهادئة وحاولت أن تعطي عن نفسها صورة المرأة “القوية والمغامرة” ولكن سرعان ما تبدل الموقف بعد انزالها في الماء ووضع الكابوريا حيث بدأت بالصراخ ومطالبة رامز بالتوقف.

أما رد فعلها مع الأفعى كان حديث السوشال ميديا فقد بدأت بتحريك قدميها بطريقة مضحكة ليعلق عليها رامز بـ “إنتي بتخرطي ملوخية”.

وفي نهاية الحلقة، وبعد وقوعها في بركة الماء قالت سوزان: “انا حاعترف بحاجة انا بقيت بحبك رغم كل اللي انت عملته”.

كما تراجعت سوزان نجم الدين عن تصريحاتها السابقة التي اتهمت فيها رامز جلال بفبركة برامجه قائلة “وحياة ربنا وحياة اولادي ما كنت عارفة”.