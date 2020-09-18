كشفت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة أنها رفضت تقديم أحد الأدوار مؤخرا بسبب عدم تناسب الشخصية مع عمليات التجميل التي خضعت لها في وجهها.

وقالت إلهام الفضالة، خلال لقاء مع الإعلامي إيلي نخلة في برنامج The insider بالعربي إن الدور الذي عرض عليها يتحدث عن سيدة كبيرة في السن أهملت نفسها وهذا ما يتعارض مع شكلها، لأنها تهتم جدا بنفسها وهذا ما دفع بصناع العمل إلى تغيير الدور كاملا وإسناده إلى رجل.

وردا على سؤال حول اتهامها بالإكثار من عمليات التجميل، قالت إلهام أن الدكتور الخاص بها يعرف أنها ممثلة ويدرك تماما أنه يجب الحفاظ على بعض التعابير في الوجه مشيرة إلى أنها تفضل شكلها اليوم مقارنة بالأمس.

وكشفت الهام الفضالة انها قالت للمنتج: “انا ما اكذب عليك انا مسوية وجهي خيوط وبوتوكس والشخصية انسانة فقيرة ومهملة في حياتها”.

من ناحية أخرى، تستعد إلهام لتقديم عمل درامي كوميدي بعد رمضان 2021 يحمل اسم “بنات حنظل” من كتابة هيا الشعيبي التي ستشاركها البطولة أيضا ويدور حول قصة شقيقتين تحاولان التخلص من سيطرة أبوهما عليهما.