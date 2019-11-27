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شاهد .. بوسي تحتفل بعيد ميلادها ال 66 برفقة ابنتيها

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نشرت الفنانة ” مي نور الشريف ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة تحتفل من خلالها بعيد ميلاد والدتها الفنانة ” بوسي ” ال 66 والذي وافق يوم أمس الثلاثاء .

وظهرت بالصورة مي نور الشريف برفقة شقيقتها سارة وهما يحتضنان والدتهما .

وكتبت مي في تعليقها على الصورة قائلة : ” كل سنة وإحنا في حضنك وإنتي جميلة وناجحة وفي أحسن صحة ” .

ولاقت الصورة تفاعلا بين المتابعين الذين بادروا بتهنئة الفنانة بوسي بعيد ميلادها متمنيين لها طول العمر ودوام الصحة وأن يحفظهم لبعضهم البعض .

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كل سنة و احنا في حضنك و انتي جميلة و ناجحة و في احسن صحة 🥳😘

A post shared by Mai Nour El Sherif (@mai_nourelsherif_official) on

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