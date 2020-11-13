ردت المطربة المصرية بوسى على تصريحات والدها وشكواه من عدم مساعدتها له، قائلة انه مينفعش أغلط فيه، لأنه والدى في النهاية، خاصة أن الأب تعاون مع الأعداء ليشوه صورتى ويشارك فى الحرب علىَ.

وأكدت بوسى أنها لو كانت ابنة عاقة، لم تكن لتطلب من والدتها وهى فى عمر الـ 15 عام أن تنزل وتشتغل لتعولها، قائلة: “أبويا طول عمره مش موجود معايا ومطلق أمى وهى حامل فيا بشهرين، وأنا قولت الكلام ده في برامج كتير”، لافتة إلى أنه قبل ظهوره في الفيديو أرسلت له مبلغا ماديا وكان في نيتى أن أرسل له مرة أخرى، وتفاجأت بكلامه في الفيديو.

وأشارت بوسى خلال استضافتها في برنامج “معكم”، الذى تقدمه منى الشاذلى على cbc، إلى أنه لا توجد علاقة بينها وبين والدها منذ ولادتها، والذى قام بتربيتها هي والدتها وأهل والدتها وكانت تراه بالصدفة في الشارع ولم تقول له بابا، موضحة أن لديها أشقاء من أم ثانية وإذا سألوا عنه الله اعلم هيقولوا اية، هم اللى جوزوا نفسهم بنفسهم، ومسألش على واحدة فينا، مؤكدة أن لديها أخ لا تعرف شكله ولا تعلم عنه شيء، مشيرة إلى أن أشقاء والدتها كانت تنادى لهم بـ بابا.

وأكدت بوسى أنها لم تقصر مع والدها رغم جشعه كأب لأولاده ومع ذلك لم تقصر معه إذا كان في إمكانها.

ووجهت بوسى كلمة لكل من حكم عليها أنها ابنة عاق وقالت: “فكرت تحط نفسك مكانى فيوم من الأيام إن أبوك يكون شايفك أنك بتشتغل وانت 15 سنة وأب جشع ومش حنين ومبيصرفش علينا”.

وقالت بوسى إن والدتها توفيت وهى عمرها 17 سنة كان يأتي إليها يطلب منها فلوس وكنت بديله وعمرى ما قولت لأ، وناس كتير تشهد على الكلام ده.

وتابعت بوسى ، أنها ليست لها أصدقاء مقربين رغم أن حولها العديد من المعارف من الوسط الفنى، ولكنها كانت تنتظر أن أحد يسأل عن ابنها في فترة غيابها.

وكان والد المطربة بوسي قد ظهر في فيديو مع مجلة “أخبار الحوادث قال فيه” أنه رجل مسن يبلغ من العمر ٧٧ عاما، وأنه يعاني من عدة أمراض من ضمنها حساسية شديدة وعدوى بالعين يحتاج لعلاجها سريعا ولكن بوسي التي أكد أنه لم يرها من ٤ سنوات تمتنع عن مساعدته بالمال وقال”عايز أطمن عليها حياتها عاملة إيه، عايز أشوفها عايزها تحن عليا هي تشوفني، يعني أشحت ولا أمد إيدي دي عيبة في وشها”.