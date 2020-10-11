خطفت عارضة الازياء الامريكية بيلا حديد، ذات الاصول الفلسطينية، الانظار بإطلالتها في حفل عيد ميلادها الرابع والعشرون والذي كانت قد احتفلت به في التاسع من الشهر الجاري.
وشاركت بيلا حديد بعضا من اجواء حفل عيد الميلاد بجموعة صور نشرتها عبر حسابها على انستغرام حيث أطلت بإطلالة جذابة ولافته للنظر.
يذكر ان بيلا حديد استطاعت أن تحفر اسمها بحروف من نور في مجال عروض الأزياء العالمية، فأصبحت من أشهر عارضات الأزياء التي تحرص كبرى بيوت الأياء العالمية على طلبها لتقديم مجموعاتها الجديدة،
وأصبحت بيلا حديد، الفلسطينية الأمريكية من أكثر العارضات شهرة في صناعة الأزياء، بينما كانت لا تزال في بداية مسيرتها المهنية.
اقدر تقديرا عاليا مساهمتها النضالية هي وأختها جيجي نحاس في دعم الكضية الفلسطونية العادلة .
شخصيا احترم الجعابرة الذين اما تمسكوا في ارضهم اهل الخط الأخضر كما يسموه ، او الذين اختصروا المسافة وهاجروا لاوروبا وامريكا وحصلوا على جنسيات غربية ، ودرسوا وحصلوا مواقع مرموقة وصار لهم تاثير قوي ولو من خلال التشلح والتزحلوق ، اما تبع جمهورية الفكهاني في لبنان او من بقى محصور في علبة سردين في مخيمات غزة والأردن وسوريا ولبنان او راح سكن الخليل ورام الله ونابلس بعدما تركوا حيفا ويافا والقدس ……، فهؤلاء مساطيل ، في وقتها عددهم كان فقط نصف مليون المفروض يهاجروا الى الغرب ليكون لهم تاثير بدل ما قاعدين في المخيمات او يرتجفون من الخوف ، وما عدهم الا الصريخ والعويل ، ويرتجفون من الخوف ، وكل شوي صايحين يا عرب انقذونا ودعم الطغاة العرب الحكحوكين .
ماذا تقول أنت؟