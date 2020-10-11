خطفت عارضة الازياء الامريكية بيلا حديد، ذات الاصول الفلسطينية، الانظار بإطلالتها في حفل عيد ميلادها الرابع والعشرون والذي كانت قد احتفلت به في التاسع من الشهر الجاري.

وشاركت بيلا حديد بعضا من اجواء حفل عيد الميلاد بجموعة صور نشرتها عبر حسابها على انستغرام حيث أطلت بإطلالة جذابة ولافته للنظر.

يذكر ان بيلا حديد استطاعت أن تحفر اسمها بحروف من نور في مجال عروض الأزياء العالمية، فأصبحت من أشهر عارضات الأزياء التي تحرص كبرى بيوت الأياء العالمية على طلبها لتقديم مجموعاتها الجديدة،

وأصبحت بيلا حديد، الفلسطينية الأمريكية من أكثر العارضات شهرة في صناعة الأزياء، بينما كانت لا تزال في بداية مسيرتها المهنية.