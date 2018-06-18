شاهد.. بيومي فؤاد في موقف كوميدي من روسيا ويتقدم ببلاغ ضد منتحل شخصيته

رغم تواجده في روسيا لمتابعة كأس العالم، تقدم الفنان المصري بيومي فؤاد ببلاغ لمباحث الإنترنت ضد منتحل شخصيته على موقع «فيس بوك».

بيومي فؤاد فوجئ بحساب يحمل اسمه على فيس بوك ينتقد الحكومة ويهاجم الدولة، مما جعله يتواصل مع نقابة الممثلين مباشرة، وقام النقيب أشرف زكي بتقديم بلاغ باسمه.

بيومي فؤاد يتواجد حاليا في روسيا لمتابعة مباريات المنتخب في كأس العالم، وبصحبته الفنان مصطفى أبو سريع، كما تتواجد هناك الفنانة رزان مغربي، وعدد من النجوم والشخصيات العامة.

بيومي شارك في شهر رمضان من خلال عدد من الأعمال ومن بينها «خفة يد»، مع الفنان محمد سلام، ومسلسل «ربع رومي»، ومسلسل «الوصية».