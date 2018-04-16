شاهد… بيونسيه تتألق في اولى حفلاتها بعد عام من الغياب

بعد عام من الغياب عن الحفلات الفنية، حققت النجمة العالمية بيونسيه عودة قوية مساء السبت بإحيائها حفلاً أمام 100 ألف متفرج خلال Coachella Music Festival شاركتها فيه زميلتاها السابقتان في “ديستينيز تشايلد” في لم شمل استثنائي للفرقة.

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وقدمت بيونسيه في هذا المهرجان المقام في صحراء كاليفورنيا عرضا مبهرا في أولى حفلاتها منذ إنجابها توأميها في حزيران/يونيو.

وعلى مدى ساعتين، جمعت النجمة في حفلها كعادتها الغناء والرقصات الحماسية بمشاركة حوالي 100 موسيقي ومغن على المسرح. وكذلك شاركها زوجها مغني الراب جاي زي في أغنية.

وحملت ملابس بيونسيه إمضاء دار أزياء “Balmain”، وقرر المصمم أوليفييه روستينج أن يكشف عن “الاسكتش” الخاص بتصميمات بيونسيه التى حصدت سلسلة طويلة من عبارات الثناء والإشادة من قبل المعنيين بالأزياء والموضة، وذلك بالرغم من أن “الاسكتش” الخاص بالتصميمات يعد عادة إحدى أسرار مصممى الأزياء.