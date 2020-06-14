عبرت الاعلامية الكويتية حليمة بولند عن تأثرها الشديد لإلغاء الحج هذا العام بسبب استمرارا أزمة فيروس كورونا المستجد في عدد كبير من الدول حول العالم.

ونشرت حليمة بولند مقطع فيديو، عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه: “لوين تاخدنا كورونا اكثر من هذا مساجد وتسكرت وبورصة ونزلت والشركات وأفلست والاقتصاد وتدهور والناس وتفنشت واليوم صعقنا وفجعنا كمسلمين بخبر إلغاء الحج”.

وتابعت حليمة بولند: “انا طبعا رايحة الحج مرة وكان نفسي السنة اروح ولكن رايحة العمرة تقريبا 19 مرة بس فعلا خبر مؤلم ان الحج يتم الغائه والمساجد تتسكر وكلنا محبوسين في بيوتنا”.

واضافت حليمة: “لكن نقول الحمدالله واكيد قرار سليم مئة بالمئة إلغاء الحج هذا العام”.