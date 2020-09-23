غالبت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، دموعها أثناء حفلها الذي أحيته أمس في مدينة الملك عبدالله بجدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أكدت فيه أنها مفتقدة لجمهورها، في ظل إبلاغها بعد وصولها إلى جدة بإلغاء الحضور الجماهيري وبثّ الحفلات ”أونلاين“.

دموع #أحلام على غياب الجمهور في أول حفل لها طول مسيرتها بدون حضور ملامحها مكسوه بالحزن وبداخلها ثقه لرسم السعاده والبهجه على الجميع..مُطربه وإنسانه ومُحبه.. واطلاله رائعه واكيد @AhlamAlShamsi قدها #احلام_في_جده pic.twitter.com/H4Oh20uLIq — عبدالرحمن (@Abdoulrahman209) September 22, 2020

وقالت أحلام، خلال المقطع: ”أحس إنه دائمًا الفنان ولو شال معاه صوت حلو وحضور حلو وأغاني حلوة إلا من غير جمهوره هو تاج راسه.. أقول جمهور اليوم أنا فقدتكم.. إن شاء الله ياربي تزول هالغمة ونجتمع من جديد“.

وأدت أحلام عددًا من أغانيها بمناسبة اليوم الوطني السعودي، حيث قدمت أغنية خاصة بهذه المناسبة.