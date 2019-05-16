شاهد… تامر حبيب ينهار امام الغوريلا في “رامز في الشلال”

أصيب السيناريست المصري، تامر حبيب، بحالة رعب شديدة وذلك أثناء وقوعه ضحية حلقة الامس ببرنامج ”رامز في الشلال“، الذي يُعرض عبر فضائية mbc مصر.

وسخر رامز جلال، من وزن حبيب الزائد وطوله، حيث قال: ”تامر قرر يبقى نجم بيحشر نفسه في كل فيلم، بعد ما شعر بأن مهدور حقه وهو مش ظاهر“، مضيفًا: ”سيناريست موهوب، لكن أصحابه كلهم ستات رغم إنه مش حبّيب“.

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وسيطرت على السيناريست، نوبة خوف شديدة بعد سقوطه في النهر، وحاول رامز جلال، المتنكر في شخصية رجل الإنقاذ استفزازه بكل السُبل، عن طريق ”بوق“، الإنقاذ الذي يصدر صوتًا عاليًا، تصاحبه حركات مربكة لرجل المقالب.

وفور اكتشاف تامر، للمقلب أُصيب بصدمة وفقد القدرة على النطق، وهو ما جعله لا يستطيع التحدث مع رامز جلال، أو ضربه مثلما يفعل البعض، خاصًة أن لياقته البدنية لم تسعفه.