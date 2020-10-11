انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان المصري ” تامر حسني ” وزوجته الفنانة المغربية ” بسمة بوسيل ” خلال حضورهما لإحدى الحفلات برفقة مجموعة من الأصدقاء .

وقام تامر حسني بغناء عدد من أغانيه منها أغنية ” إختراع ” التي قدمها إلى زوجته وظهرت وهي تقف بجانبه وترقص عليها كما غنى أيضا أغاني من ألبوماته السابقة وكان حريصا على تواجدها بجواره .

وخلال غنائه ورقص بسمة بوسيل فوجئ تامر بأحد الحضور يقترب من زوجته ويحاول تصويرها بكاميرا هاتفه ليمنعه تامر حسني من ذلك ويعلق ساخرا : ” إنت بتصور اللوز ولا إيه ” .. ثم ابتسم بعد ذلك وتراجع الشخص عن التصوير وسط ضحكات تامر و بسمة .