أحيا الفنان ” تامر حسني ” مؤخرا حفلا لخريجي كلية التجارة جامعة الإسكندرية والذي شهد حضورا كبيرا من جانب جمهوره ومحبيه .

وشهد الحفل موقفا إنسانيا من جانب تامر حسني فأثناء أدائه لأغنيته ” نور عيني ” رأى طفلا من ذوي القدرات الخاصة يقف بالقرب من المسرح فتوجه لإلقاء التحية له .

ثم أمسك تامر حسني بيد الطفل للتصوير معه إلا أن الطفل فاجئه بتقبيل يده ليرد تامر حسني له ذلك وقبل أيضا يد الطفل في حركة تكررت حوالي 3 مرات على التوالي .

حيث لم يتوقف الطفل عن تقبيل يد تامر حسني تعبيرا عن حبه لها فبادله تامر أيضا القيام بنفس الحركة في موقف أشاد به الجمهور ووسط تصفيق الحاضرين على هذه اللفتة الإنسانية وحرصه على جبر الخواطر .