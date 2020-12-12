نشر الفنان ” تامر حسني ” مقطع فيديو له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” برفقة الفنان ” مصطفى قمر ” .

وظهر تامر حسني في الفيديو وهو يقف بجانب مصطفى قمر ويقوم بغناء أحد أغاني الأخير بطريقة صادمة ومميزة نظرا لقدرة تامر على تقليد طريقته في الغناء وطبقة صوته بشكل كبير .

وكتب تامر حسني في تعليقه على مقطع الفيديو : ” القمر اللي دوخني وراه في حفلاته زمان .. وعقبال حفلاتنا مع بعض ” .

فيما علق الفنان مصطفى قمر قائلا : ” حبيبي ياتمور يا عسل والله ضحكنا من قلبنا وبعدين أنا بفتخر بيك يانجم النجوم ياتمور أنت الغالي ربنا يسعدك في فنك وحياتك ” .