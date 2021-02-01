نشر الفنان المصري ” تامر حسني ” مقطع فيديو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” لمفاجئته بمقابلة إحدى معجباته التي كانت تتمنى لقائه وكانت قد تعرضت لحادث تسبب في فقدان للذاكرة جعلها لم تتذكر أحد من عائلتها ولكن الشئ التي كانت تتذكره هو حبها لتامر حسني وأغانيه .

وتحدثت الفتاة التي تدعى بيرهان عن ما عاشته بعد الحادث الذي أصابها أيضا بالشلل وأن بسبب فقدانها للذاكرة كانت لا تتذكر والدها وشقيقتها ولكنها كانت تتذكر حبها لتامر حسني .. كما كانت ترفض تناول الطعام دون الاستماع إلى أغنيته ” الموضوع فيك ” التي دائما ما تؤثر بها .

وأشارت بيرهان إلى أن الأطباء يأسوا من قدرتها على المشي مجددًا بعد إصابتها بشلل إلا أنها أصرت على المحاولة وهي تأخذ الدعم من أغاني تامر .. وبالفعل أصبحت قادرة على السير حاليًا وتسعى للتخلي عن العكاز تمامًا .

وكتب تامر حسني في تعليقه على الفيديو موجها رسالة شكر لبيرهان فقال : ” يا بيرهان أنا اللي فخور بيكي وفرحان بيكي أكتر من أي حاجة وكلامك شرف كبير ليا وفرحة كبيرة لقلبي إني أكون داعم بعد ربنا لشفائك ودي حاجة كبيره جداً بالنسبالي .. أنا فرحان إني شوفتك وسمعت قصتك أكتر ما إنتي فرحانة بمقابلتي وبكتير كمان والله ” .

وتابع : ” يارب أشوفك بكامل الشفاء قريب جداً وبدعوات كل اللي شافوا قصتك رغم صعوبتها وصعوبة الحادث الأليم اللي اتعرضتيله ونتج عنه وفاة والدتك الله يرحمها وفقدان ذاكرة لفترة وشلل مفقود الأمل في شفائه وكل الصعوبات اللي مريتي بيها في رحلة علاجك ” .

وأضاف تامر حسني : ” بشكرك لإرادتك العظيمة للعودة مره تانية لحياتك الطبيعية .. إنتي درس كبير يتعلم منه كل إنسان فاقد الأمل في شيء بشكر قرايبك وإخواتك اللي رتبولك المقابلة دي عشان فعلاً هما نِعمَ السند والضهر .. ربنا يحفظك ويشفيكي ويشفي كل مريض ” .