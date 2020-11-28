نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر يرصد لحظة وصوله الى العاصمة السعودية الرياض قادمًا من نيويورك، عقب انتهاء رحلة علاجه الطويلة والتي استغرقت 4 أشهر، بدأت أواخر يوليو الماضي.

ويظهر تركي آل الشيخ وهو ينزل على سلم الطائرة ثم يسجد على ارض المطار فيما رافق مقطع الفيديو أغنية “غربتي” للفنان عبدالكريم عبدالقادر، والتي اقتبس منها كلمات: “من غربتي.. راجع لربعي وديرتي ومحبوبتي”، للتعبير عن اشتياقه لوطنه وعلق على الفيديو كاتبا: “الحمدلله الرياض”.

وفور نشر تركي آل الشيخ للمقطع حرص عدد كبير من محبيه من نجوم الفن والرياضة على تهنئته بعودته سالمًا إلى أرض الوطن.

وكان من بين المهنئين لتركي آل الشيخ الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي كتبت: “محبتك لبلدك وناسك، وعودتك بالسلامة بفرحوا القلب” والفنانة المصرية انغام التي كتبت “ألف حمدلله علي سلامتك نورت الرياض يا بوناصر”.

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 28, 2020