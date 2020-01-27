شاهد تصرف غريب.. جاستن بيبر يضع زوجته هايلي بالدوين في موقف محرج

تداول عدد من المهتمين بأخبار النجم الكندي الشاب جاستن بيبر فيديو له، لحظة خروجه من سياراته هو وزوجته عارض الازياء الشابة هايلي بالدوين.

ظهر في الفيديو جاستن، لحظة خروجه من السيارة، ومحاولته لغلق باب السيارة عنوة على زوجته لحظة خروجها منها خلفه مباشرة.

وفسر المتدولين للفيديو هذا التصرف الغريب، بأنه بداية لنهاية شهر العسل بين جاستن وهايلي، وبداية للخلافات فيما بينهما، في الوقت الذي كانت قد عادت به حبيبة جاستن السابقة سيلينا جوميز للظهور في الصورة، بعد أن لاحظ احد متابعي سيلينا على موقع اسنتجرام، أن هايلي بالدوين زوجة جاستن الحالية، كانت تفتش في صور سيلينا جوميز على موقع تبادل الصور، وكشفت نفسها بضغطها على زر الاعجاب لأحدى الصور بالخطأ.