شاهد .. تعليق أصالة على انفصال أنغام وأحمد إبراهيم

نشرت الإعلامية ” نشوى الرويني ” تغريدة عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” تحدثت من خلالها عن الأخلاق وكيفية التغلب على مشاكل الحياة .

فكتبت قائلة : ” الشخص القوي لا يؤذي لا يرد السوء بسوء ولا الشر بالشر .. القوة الحقيقية أن تترفع بأخلاقك عمن تدنى بأخلاقه .. أن تدير ظهرك لمن حاول أن يتعس بشاشة وجهك و تكمل طريقك بدون توقف .. الحياة قصيرة والأيام دول ” .

وتفاعلت الفنانة السورية ” أصالة ” على التغريدة مبدية إعجابها بها فكتبت في تعليقها : ” الله الله ” .

وهو الأمر الذي فسره بعض المتابعين بأنها تقصد التعليق على خبر انفصال الفنانة أنغام عن زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم .

حيث أن هذه الزيجة تسببت في قطع علاقة الصداقة بين أصالة وأنغام وحدوث خلافات بينهما بسبب أن أحمد إبراهيم كان متزوجا من ياسمين عيسى إبنة شقيقة المخرج طارق العريان الزوج السابق لأصالة .