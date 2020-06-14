انتشر خلال الساعات القليلة الماضية خبرا عن إنفصال الفنان ” حسن الرداد ” عن زوجته الفنانة ” إيمي سمير غانم ” .

وهو الأمر الذي أثار استياء حسن الرداد ودفعه للرد على تلك الإشاعة ونفيها من خلال منشور له عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي .

فكتب قائلا : ” الصحافة الصفراء لا تنتهي .. للأسف في بعض المواقع لازالت تبحث عن تريند وفرقعة إعلامية على حساب الشائعات عن الفنانين .. أقول لهم عيب احترموا مهنتكم ” .

وأعادت زوجته إيمي سمير غانم نشر هذا المنشور عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري وعلقت عليها وقالت : ” نعم ” .