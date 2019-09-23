شاهد .. تعليق ” حلا الترك ” على منتقدي اختيارها العيش مع والدها

بعد الانتقادات التي تعرضت لها الفنانة البحرينية ” حلا الترك ” مؤخرا بعد انتقالها للعيش مع والدها المنتج ” محمد الترك ” بناءا على اختيارها وتركها لوالدتها ” منى السابر ” .

خرجت حلا في مقابلة تليفزيونية في برنامج ” ET بالعربي ” لترد على تلك الانتقادات وموقفها مما تتداوله مواقع التواصل الإجتماعي حول هذا الأمر .

وعلقت حلا قائلة : ” أحب أبي وأمي هما على عيني وراسي، ولكن لا أحب أن أفصح عن الأسباب لأنها أموري الخاصة ” .

وأكدت على ضرورة احترام الحياة الشخصية لأي أحد فقالت : ” لا أهتم بما يدور على مواقع التواصل فيما يخص حياتي الشخصية لأنها ملك لي وحدي ولا دخل لأحد فيها ..أنا آسفة ” .

وتأتي هذه التصريحات من جانب حلا الترك بعد ما قامت به والدتها من توجيه الانتقادات لها عبر مقطع فيديو نشرته وتحدثت فيه عن سبب اختيار حلا للانتقال للعيش مع والدها هو المال الذي لا تمتلكه مثل والدها .

وقالت : ” هذا الجيل يتبع مصلحته في النهاية .. يمكن أنا لو عندي فيلا وعندي فلوس وأشياء كثيرة يمكن كانوا اختاروني ” .