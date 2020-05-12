حلت الفنانة ” منة عرفة ” ضيفة برنامج المقالب ” رامز مجنون رسمي ” في حلقة يوم أمس الإثنين الذي يقدمه الفنان ” رامز جلال ” .

وفي الفقرة الأولى من البرنامج التي تشهد استقبال الفنانة أروى للضيف وسؤاله عدة أسئلة .. وجهت سؤالا لمنة عرفة حول حالتها الإجتماعية في الوقت الحالي لتجيب بإنها عزباء .

على الرغم من كثرة الجدل خلال الفترة الأخيرة حول وجود علاقة حب وارتباط بينها وبين اليوتيوبر ” علي غزلان ” وتواجدهما معا بشكل مستمر .

ومن جانبه علق علي غزلان على تصريح منة عرفة حيث نشر صورة تجمع بينهما عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وكتب في تعليقه عليها ساخرا : ” عزباء !! ده أنا حتي بضحكك ” .. في إشارة منه إلى إجابة ياسمين صبري لرامز جلال في حلقتها حول سبب إعجابها بزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة .