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شاهد .. تعليق محمد رمضان على منتقدي ملابسه في الحفلات ويشبه نفسه ب ” مايكل جاكسون “

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في تصريحات تليفزيونية للفنان المصري ” محمد رمضان ” لبرنامج ” عرب وود ” رد محمد رمضان على الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا بسبب الملابس التي يرتديها في حفلاته وخاصة حفله الأخير الذي أقيم في الساحل الشمالي وظهر فيه عاري الصدر .

وأشار محمد رمضان أن طبيعة الحفلات التي يقدمها والتي يطلق عليها ال ” musical show ” تحتاج إلى مثل هذه النوعية من الملابس التي تتميز بدرجة من المبالغة .

وذلك لما يقدم بها من استعراضات لا يليق معها ملابس عادية .

وأشار إلى أن هذه الحفلات تشبه الحفلات التي كان يقدمها الفنان العالمي ” مايكل جاكسون ” .

يذكر أن الفنان محمد رمضان حصل يوم الجمعة الماضية على جائزة ” أفضل ممثل ” باختيار الجمهور في مهرجان الفضائيات العربية عن دوره في مسلسل ” زلزال ” الذي عرض في رمضان 2019 .

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محمد رمضان يرد على الإنتقادات التي وجهت ضده بسبب ملابسه في حفلاته ترقبوا التفاصيل كاملة قريبا في #عرب_وود @mohamedramadanws

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