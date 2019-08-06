شاهد .. تقليد سيرين عبد النور لهيفاء وهبي في الرقص

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية ” سيرين عبد النور ” من حفل عيد ميلاد مصمم الأزياء اللبناني ” زهير مراد ” .

وظهرت سيرين بمقطع الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية ” رجب ” للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي .

وبدت سيرين وكأنها تقلد هيفاء وهبي في دلعها وحركاتها العفوية ورقصت بين اصدقائها بطريقة مميزة وبحركات طريفة .

وتفاعل عددا كبيرا من المتابعين على مقطع الفيديو ونال المقطع إعجاب الآلاف من محبيها .