فاجأت المطربة البحرينية حنان رضا متابعيها بظهورها بالحجاب وتلاوتها بعض الايات القرانية في مقطع فيديو قصير نشرته عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت حنان رضا في الفيديو وهي تقرأ بعض الأيات من سورة “هود” والتي تقول “وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۚ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ إِنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ() وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ() وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ“.

وقد لاقت اطلالة حنان رضا وتلاوتها للقران استحسان متابعيها والذين اشادوا بصوتها وخشوعها وكان منهم الفناننة شيلاء سبت التي كتبت “جزاج الله خير وبارك الله فيج ” كما طالبها البعض بأن تنشر المزيد من المقاطع المماثلة.

يذكر أن حنان رضا كانت قد أطلقت في أواخر 2015 فيديو كليب “سمّوا عليه”، ولاقت الأغنية نجاحا باهرا في الخليج وتخطت 25 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”، وكان آخر أعمالها في أواخر العام 2016 أغنيتها “لف ودور” ثم توارت عن الأضواء.