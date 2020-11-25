استضاف الاعلامي اللبناني تمام بليق مواطنته الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي رملاء نكد في برنامجه “مع تمام” الذي يُعرض على شاشة الجديد حيث شهدت الحلقة مشاحنات من العيار الثقيل.

فمن اللحظة الأولى لدخول نكد إلى استديو البرنامج، بدأ بليق بهجومه عليها قائلا “تاريخك الزبالة. تبيني … على العالم”!. ليعود المقدم ويتنفس قليلاً ثم يشنّ هجوماً آخر على ضيفته “إنتي مين، وإنتي شو!. شافوكي الناس بقصصك الوسخة”!.

وفي مشهد اخر، استكمل بليق هجومه على نكد قائلا “يا عيب الشوم عليك بدك تحترمي سيدنا محمد” قبل ان يقوم بعرض مقطع فيديو لها وهي ترتدي الحجاب وتقوم بحركات غريبة بينما كانت تسمع انشودة دينية تمدح النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

وبعد ان بررت رملاء نكد الفيديو بالقول “شو عملت انا طلعت عم عايد النبي عم احترمه وحاطه حجابي وكاتبة اسمه على يدي وحاطته على راسي شو عملت؟” ليجيبها “انت مسخرة فهمي في قصص ما بتنعمل بالسوشيال ميديا يا جماعة منو مباح هالقد” واضاف “بتعرفي نحنا لو عنا دولة بهذا الفيديو يلي عرضتيه انت لازم تتوقفي”.

كما سخر تمام بليق من اطلاق رملاء نكد على نفسها لقب “شاعرة لبنان الاولى” قائلا “شو هالمسخرة يلي وصلنا لها بشو شاعرة وقلك عين تقولى اصالة بتحبني وتحضرني في شي عم يضرب فيكي؟”

من ناحية اخرى، رفضت رملاء نكد خلال الحلقة اتهامها بتقليد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي قائلة “انا غير بكل شي اول شي غير ستايل وغير تفكير وغير شخصية” وتابعت “أنا بشبه حالي”.