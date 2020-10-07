يواصل النجم العالمى توم كروز تصوير مشاهد فيلم المهمة المستحيلة في جزئه السابع، Mission Impossible 7، بعد توقف تصويره أكثر من مرة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد

وقد شوهد توم كروز مؤخرا أثناء تصوير مشاهد جديدة خطيرة في الفيلم المنتظر في النرويج حيث يعمل توم منذ فترة على تصويرالجزء السابع من سلسلة المهمة المستحيلة: المهمة الناجحة للغاية.

فقد ظهر توم كروز، البالغ من العمر 58 عامًا، وهو جالس على سطح قطار سريع الحركة للغاية، حيث تم تصويره من قبل مشجعين مصدومين يمرون في سيارة بالقرب من القضبان، وبدا أن توم مسرور برصد المعجبين حيث رد لهم التحية بابتسامة كبيرة ولوح لهم بينما يجلس على ظهر القطار المسرع،

وظهر نجم الأكشن في زي أسود بالكامل حيث جلس برفقة طاقم التصوير، وبدا توم مسترخيًا عندما انطلق القطار السريع عبر الجبال النرويجية .

كما شوهد توم كروزوهو يصور الكثير من المشاهد الخطرة في الأشهر القليلة الماضية ، بما في ذلك القفز بالدراجة النارية والقفز بالمظلات، فبعد نقل إنتاج المهمة المستحيلة 7 إلى النرويج ، قام توم كروز باستئجار سفينة بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني لطاقم الفيلم لتجنب أي تأخيرات متعلقة بفيروس كورونا. تم تأجيل التصوير بالفعل لمدة خمسة أشهر بعد انتشار كوفيد COVID-19 في جميع أنحاء إيطاليا ، حيث كان الإنتاج قائمًا في مارس ، مما أدى إلى تأجيل موعد الإصدار إلى نوفمبر 2021.