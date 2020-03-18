الصفحة الرئيسية فن شاهد.. تونسية تنشر التوعية حول الكورونا بوصلات الرقص!

شاهد.. تونسية تنشر التوعية حول الكورونا بوصلات الرقص!

بواسطة -
0 30
الراقصة التونسية نرمين صفر

الراقصة التونسية نرمين صفر

شاركت راقصة تونسية تدعى نيرمين صفر، في حملات التوعية من فيروس الكورونا المستجد، على طريقتها الخاصة وذلك عبر وصلات الرقص الشرقية.

هذا وتظهر نرمين صفر ببث مباشر بشكل يومي تضع كمامة على وجهها وترتدي قفازا قبل ان تبدأ في الرقص.

وعلقت صفر على صورها وهي تضع الكمامة والقفازات داعية التونسيين الى البقاء في منازلهم قائلة: “تحدي الكورونا بالرقص💃 😷❤️حالة وعي🇹🇳🤝شد دارك”.

وقد أثارت فيديوهات نرمين صفر حالة من الجدل بين متهكم وغاضب فقد كتبت احدى المتابعات: “نحن ندعو الله ليرفع عنا البلاء وأنت ترقصين !!” فيما كتبت اخرى: “هذه هي الكورونا بذاتها، الناس يموتون وأنت ترقصين (…) أنت تحسبين أنك تقومين بذلك ليحبك الناس ولكنك مكروهة”.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.