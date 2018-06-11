شاهد.. تيم حسن: أولادي مظلومين.. ورؤيتي إليهما قليلة ويعترف بسر عن شخصيته.. وعلى ماذا قال “منتهية” وأثار ضجة كبيرة؟

بشكل صريح وواضح، إعترف النجم السوري تيم حسن أنه شخصية انطوائية ولكنه لا ينزعج من الانتقادات السلبية التي توجه له.



وأكد خلال استضافته في برنامج “مجموعة إنسان” أنه النجم الأعلى أجراً بين أبناء جيله، وردّ بطريقة شخصيته في مسلسل “الهيبة” قائلاً: “منتهية”، وأضاف: “ما شاء الله”.

وأشار إلى أن ما ينشر على صفحات معجبيه على موقع تويتر لا تمثله، لافتاً إلى أنه يخطط لإنجاب المزيد من الأولاد، قائلاً: “ان شاء الله منتهية”.

وتحدث حسن أيضاً خلال الحلقة عن علاقته بطفليه، مشيراً الى أنها علاقة طيبة ومميزة، واستطرد قائلاً: “أولادي مظلومين لأن إقامتي منقسمة بين لبنان ومصر، وهما مع والدتهما الفنانة السورية ديما بياعة في دبي، لذلك رؤيتي إليهما قليلة”.



