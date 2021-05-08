رغم كل التخوفات من انهيار عائدات موسم أفلام عيد الفطر 2021، بسبب تصاعد الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في مصر، طرح النجم رامز جلال إعلان أحدث أفلامه “أحمد نوتردام”، مؤكدا عرضه في الموسم المنتظر.

وتدور قصة الفيلم حول جريمة غامضة يسعى رامز جلال لحلها، ويجسد رامز شخصية صحفي، يتتبع عمليات قتل واسعة لعدد من السيدات وتبحث الأجهزة الأمنية عن السفاح الخفي، وفجأة تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية “أحدب نوتردام” بطل الرواية الرومانسية الفرنسية التي ألفها فيكتور هوجو.

ويفكر رامز في جذب انتباه السفاح إليه، فيتعرف على طبيبة تؤدى دورها غادة عادل، ويطلق على نفسه اسم أحمد نوتردام، في إشارة إلى تأثره بشخصية أحدب نوتردام.

ويبدأ السفاح في البحث عن أحمد نوتردام، خاصة أنه يشاركه حب شخصيته المفضلة، حيث يلتقيان وتنشأ بينهما صداقة، ويتعرف الصحفي على سبب قتل السفاح للسيدات في منزله، ويتبين أن الأخير مصاب بعقدة في حياته جعلته يكره النساء، ويسعى إلى التخلص منهن، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة فيلم “أحمد نوتردام” في بطولة الفيلم كل من الفنانين غادة عادل، بيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، من تأليف لؤي السيد.