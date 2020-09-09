ردت خبيرة التجميل جمال النجادة على الشامتين بالتحقيق معها في قضية غسيل الأموال بالكويت، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “سناب شات”.

وظهرت جمال النجادة وهي تقوم بتعطير منزلها بالبخور، واستخدمت المؤثرات بحيث تبدو أصابعها وكأنها تحول الأدخنة المتصاعدة إلى أوراق نقدية.

ثم سخرت خبيرة التجميل الكويتية من الشامتين بقولها: “كلها فترة من الزمن وكل من يعرف حقه رح تتحط النقاط على الحروف علشان نسكت افواه الكلاب المتنكرين على هيئة بشر”.

وكانت جمال النجادة قد ردت على دخول اسمها ضمن مشاهير غسيل الأموال بالكويت الذين يتم التحقيق معهم، وذلك من خلال مقطع فيديو عبر حسابها على “سناب شات”، ظهرت فيه وهي تتصرف بكل أريحية وثقة وهي تتناول قهوتها الصباحية، حيث قالت: “الموضوع اللي دار أمس مو جريمة، ترا الموضوع مو نهاية السوشيال ميديا وانتصار الخير على الشر.. لا هذا اجراء روتيني.. وتم من قبل سنتين وتم التحقيق مع البنات وماكو شي.. بس هالمرة صارت مع زيادة البهارات وتضخيم إعلامي لا أكثر ولا أقل”.

وأكملت الفاشينيستا الكويتية: “يتحققون من مصادر أموال البنات، وهذا عادي.. انا مستأنسة ان الموضوع طلع رسمي، لانه بعد ما يتحققون من كل مصادر الدخل، شهادات التبرئة رح أحطها في عين كل واحد اغتابني.. الكلام اللي تقولونه كأنه نحن مجرمين وأثبتوا ادانتنا.. انتوا ما تعرفين قيمة الكلام الذي تقولونه.. وكمية الاتهام والسب..”.

وكانت قد أخلت النيابة العامة في الكويت، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، سبيل الدفعة الأولى من مشاهير السوشال ميديا المتهمين بغسيل الأموال، الذين خضعوا لتحقيقات ماراثونية منذ ساعات الصباح الأولى بعد استدعائهم من قبل النيابة. وبحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية، فقد أخلت النيابة سبيل المشاهير وهم سبعة بكفالة مالية بعد أن وجهت إليهم تهمة غسيل الأموال والإعلان عن منتجات بغير إذن من الجهات المختصة. وذكرت وسائل إعلام محلية بوقت سابق أسماء المشاهير الذين خضعوا لجلسة التحقيقات اليوم وهم (مريم رضا، فرح الهادي، دانة الطويرش، حليمة بولند، يعقوب بوشهري، جمال النجادة، ونهى نبيل وزوجها).