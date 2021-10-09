شارك الفنان السوري جمال سليمان برفقة عدد من النجوم المصريين كان منهم نادية الجندي وكارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد بحصور حفل الفنان الاماراتي حسين الجسمي في أحد فنادق القاهرة.

وقد كشفت الإعلامية المصرية بوسي شلبي عن بعض مقاطع الفيديو من حفل المطرب الإماراتي حسين الجسمي والتي ظهر في احدها جمال سليمان وهو يرقص على إحدى أغنيات الحفل.

واستهل المطرب الإماراتي الحفل بالأغنية الوطنية المصرية “تسلم إيديك”، وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب، حيث شارك الجميع في ترديد كلماتها وسط أجواء حماسية.

كما قّدم الجسمي أغنيتي: اسألوا كل الناس وبشرة خير بالإضافة إلى عدد من أغانيه المميزة منها، بحبك وحشتيني، الطبطبة، و6 الصبح، وغيرها.

نذكر أن حسين الجسمي شارك في حفل افتتاح معرض إكسبو 2020 بدبي خلال الأسبوع الماضي، وشاركه في الحفل مواطنته المطربة أحلام والفنان السعودي محمد عبده وآخرين.