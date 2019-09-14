شاهد .. جنازة المخرج اللبناني ” سيمون أسمر ” بحضور نجوم الفن .. والمحامي يكشف عن وصيته

أقيمت يوم أمس الجمعة مراسم جنازة المخرج اللبناني ” سيمون أسمر ” في كاتدرائية مارجرجس المارونية في بيروت .

والذي توفي يوم الأربعاء الماضي في مستشفى رزق ببيروت عن عمر يناهز ال 76 عاما بعد صراع مع المرض .

وشهدت مراسم تشييع ودفن سيمون أسمر حضور عددا كبيرا من نجوم الفن .

جاء من بينهم كلا من الفنانين : ماجدة الرومي ووليد توفيق وراغب علامة وفلة الجزائرية ونجوى كرم ووائل كفوري وريتا حرب وعاصي الحلاني وغسان صليبا .

كما كشف المحامي ” زياد البيطار ” وكيل المخرج سيمون أسمر عن وثيقة وصية الفنان الراحل .

وتضمنت الوثيقة توصية بإنشاء دار للأوبرا في بيروت مؤلفة من مجلس أمناء مقتدرين وفنانين لبنانيين تكون جزءا كبيرا من مردوده لمساعدة من هم بحاجة من المبدعين اللبنانيين .