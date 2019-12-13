شاهد.. جنيفر لوبيز ترقص مع والدتها على المسرح!

احتفلت الفنانة الامريكية جنيفر لوبيز بعيد ميلاد والدتها بطريقة مميزة وذلك بدعوتها للصعود على المسرح والرقص معها في احدى حفلاتها.

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ونشرت جنيفر لوبيز، مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيه على المسرح وهي تخاطب الجمهور قائلة: “انها هنا اليوم وانه يوم ميلادها رحبوا بوالدتي”.

وبعد صعودها الى المسرح، بدأت جنيفر لوبيز بالرقص مع والدتها على اغنية “hold it don’t drop it”.

وعلقت جنيفر لوبيز على الفيديو قائلة انها تستمد طاقتها من والدتها كما تعلمت منها الكثير من حركات الرقص.

وتابعت جنيفر لوبيز: “دائما اتذكرها وهي ترقص وتضحك تضيء اي مكان تتواجد فيه انها تعريف الشباب الدائم” واضافت: “تحب الموسيقى والأفلام والتاريخ والمسرحيات الموسيقية وتؤمن بالحب الحقيقي … وقد وضعت كل ذلك في داخلي”.