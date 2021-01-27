ارتبكت الفنانة السعودية الشابة جود عزيز عند سؤالها عن اسم القبيلة التي تنتمي اليها رافضة الكشف عن تلك المعلومة.

وفاجأت جود عزيز محارورها أثناء قيامها بإجراء مقابلة مع موقع “الإمارات نيوز” بجوابها عن السؤال عن اسم قبيلتها بالقول “هذا سؤال بينسأل؟” والغريب ان جود تابعت “هي الناس عارفة بس ما احب احكي” وبعد اخذ ورد مع محاورها قالت “هو عادي ينسأل بس انا ما احب اجاوب عليه” وتابعت “هني لو يرجعون لحسابي اتوقع سيلاقون لاني أنا مرة قلت”.

من ناحية أخرى، كشفت جود عزيز أنها رغم متابعيها وشهرتها على مواقع التواصل. لكنها لا تعتبر نفسها مشهورة، وتسعى لتكون شخصية عالمية مؤثرة ووضعت خطّة لذلك. ورغم تمكنها من مواقع التواصل راودتها فكرة الابتعاد عن مواقع التواصل عدّة مرات، ولكنها تذكرت محبّينها وجمهورها الذي لا تستطيع الابتعاد عنه.

وأشارت جود إلى أنها تعاني من التفكير الزائد لدرجة أنها لا تنام في الليل لكن ذلك لم يدفعها لأخذ الحبوب المهدّئة. وكشفت أنها زارت الطبيب النفسي ثلاث مرات كما أنها لا تتردد في زيارته عندما تحس بتعب نفسي.