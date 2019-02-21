شاهد.. جورج قرداحي يتحدث عن الاعجاز القراني ويقرأ بعض الايات!

تحدث الاعلامي اللبناني جورج قرداحي عن اعجابه بلغة الاعجاز المختصر في القران الكريم مؤكدا انه يحفظ العديد من الايات.

واكد جورج قرداحي، خلال استضافته في حلقة الامس من برنامج “تحت السيطرة” المذاع على قناة “النهار”، انه يحفظ الكثير من الايات القرانية قائلا: “لغة الاعجاز في القران الكريم انه سهل جدا ان يحفظ الانسان الاية القرانية” واضاف “الاية القرانية مسكوبة بشكل انه لا يوجد فيها حرف زائد لذلك عندي حب لموسيقى هذه الايات الكريمة ومعانيها”.

وبعد ان طلبت اروى منه ان تسمع بعض هذه الايات ذكر قرداحي الاية الكريمة: “لا يكلف الله نفسا الا وسعها” قائلا: “ان هذه الاية يعمل اطروحة دوكتوراة عليها” ثم ذكر اية “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ” منوها بالحكمة والتسامح التي تحتويها.