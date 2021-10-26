أثارت التصريحات الأخيرة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بشأن اعتباره الحوثيين في اليمن حركة مقاومة ضد ما وصفه بالاعتداء السعودي الاماراتي على اليمن، جدلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل.

وكان جورج قرداحي هو ضيف ثاني استجواب لهذا الموسم من برنامج “برلمان شعب”، حيث أشاد بحزب الله وقال “لكني اقول أن هذا السلاح بيد حزب الله يجب أن يوضع له حل داخل إطار الدولة. بدي يسير نوع من التفاهم مع حزب الله لجعل هذا السلاح ضمن سيطرة الدولة وتحت تحكمها.”

وشدد على أنه لا يجوز أن تكون هناك منظمات مسلحة حزبية أو غير حزبية داخل دولة معينة لأنها تعطل دور الدولة، حسب قوله.

وتابع مشيدا بحزب الله:”حزب الله لبناني. حزب الله ليس مستوردا من الخارج. حزب الله يكافح ويناضل منذ العام 82 ضد إسرائيل. ولا نريد أن نجرده من هذه التضحيات فعنده تضخيات كبيرة.”

موقف جورج قرداحي من الجوثيين

كما اعتبر جورج قرداحي في حديثه جماعة الحوثيين في اليمن، تنظيم مسلح يدافع عن أرضه وليس تنظيم إرهابي، وقال إن هذه الحرب اليمنية “عبثية يجب أن تتوقف .”.

تحية لـ #جورج_قرداحي على هذا الموقف الرائع من العدوان على اليمن. موقف شجاع. pic.twitter.com/Hz84leX9k0 — عباس محمد الزين (@AbbasAlzein) October 26, 2021

واكد جورج قرداحي ان الحوثيين يدافعون عن انفسهم ثم تساءل “هم يعتدون على احد؟” وبعد ان سأله شعيب علن المسيرات التي يقوم الحوثيين بارسالها للاعتداء على السعودية اجابه “بس انت عم تشوف كمان الاضرار التي تلحق بهم كشعب يقصفون في منازلهم وفي بيوتهم وفي قراهم وفي ساحاتهم وفي جنازاتهم وفي افراحهم يقصفون بالطائرات كمان حان الوقت لهذه الحرب العبثية ان تتوقف”.