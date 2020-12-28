حلّ الإعلامي اللبناني جورج قرداحي ضيفاً على برنامج “المواجهة” الّذي يقدّمه الإعلامي رودولف هلال عبر صوت بيروت انترناشونال، حيث تطرق الى عدد من مواضيع الساعة على الصعيد اللبناني والعربي.

وردا على سؤال، عن كيفية حل الازمة اللبنانية الحالية قال جورج قرداحي: “الحل ان يجي واحد يقول لهم الامر لي اقعدوا في بيوتكم كلم كل مسؤول سياسي بيحط له دبابة امام بيته ممنوع تتحرك وببلش يحاكم” وبعد تعليق رودولف هلال “محمد بن سلمان لبنان” قال جورج قرداحي “مثلا محمد بن سلمان”.

وقد اعتبر البعض كلام جورج قرداحي مفاجئا بسبب مواقفه السابقة من السعودية حيث سبق وان كان له تصريحات مختلفة.

ولم يكن هذا التصريح الوحيد المفاجىء، جيث جاء رده على سؤال عن سلاح “حزب الله” بالقول: “سلاح حزب الله إلى الآن كان لمصلحة لبنان ولكن على الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله وقياداته إعادة التفكير والنظر في الأمور”، اعتبره البض انقلاباً على مواقفه السابقة.