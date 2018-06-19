شاهد جورج وسوف يبدي رأيه بـ “الهيبة”.. وتيم حسن يردّ‎

ردّ الممثل السوري ​تيم حسن​ على الفنان السوري ​جورج وسوف​ بعد أن أبدى الأخير رأيه بمسلسل ” ​الهيبة العودة​ ” الذي يقوم ببطولته تيم.

وأعاد تيم نشر مقطع الفيديو الذي ظهر به وسوف خلال مقابلة تلفزيونية، عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث قال :”جبل حلو كتير”، وأضاف أنه شاهد العمل وأثنى على براعة الممثلين اللبنانيين والسوريين.



وبدوره علّق تيم على الفيديو قائلاً:” متابعتك بتفرح قلبي وبتزيد للهيبة هيبه شكرا لسلطـــان الــطرب شكرا ابــو وديع الكبير”.

يُذكر أن المسلسل من بطولة تيم حسن، منى واصف، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، نيكول سابا، فاليري أبو شقرا، رفيق علي أحمد، ميرفا القاضي، خالد السيد، وغيرهم، قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، وإخراج سامر البرقاوي.