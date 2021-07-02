وثَّقت الفنانة السورية جومانا مراد لقاءً جمعها مصادفةً بالفنان العراقي سيف نبيل، وذلك داخل عيادة طبيب الأسنان الشهير ماجد ناجي في مدينة دبي.



ونشرت جومانا مراد مقطع فيديو، عبر حسابها في “انستغرام”، جمعها بسيف نبيل وماجد ناجي، ودار بينهم حديث لم يخلُ من الغزل، حيث قالت جومانا: “أنا كل العالم راح تحسدني اليوم.. أنا مع أحلى شابين”.



وردَّ عليها سيف نبيل، بقوله: “عيونكِ الحلوة”، فقالت جومانا: “سيف عم يقول عيوني حلوة”، فقال ماجد ناجي: “سيف ما بيعرف يحكي غير الصحيح”.



وهنَّأت جومانا سيف على أغنيته الأخيرة، التي شاركته فيها الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي بعنوان “ممكن”، وحققت نجاحاً كبيراً، مردفةً: “مبروك على هالغنية بتجنن وإن شالله هيك ناجح ومتألق”.



ووجه ماجد ناجي حديثه لجومانا مراد، قائلاً: “وإنتِ مبروك على الأخبار اللي خبرتني ياها.. إن شالله تكسر الدنيا”، متابعاً وهو يتحدث إلى سيف نبيل، أنها أخبرته بأعمال فنية يُجرى تحضيرها، لافتاً إلى أنَّ جومانا وسيف سيُقدمان أعمالاً مميزة على رأس العام المقبل 2022.

وقد ظهر تحفظ جومانا مراد بشكل واضح على حديث الطبيب ماجد ناجي، حيث حرصت على إنهاء حديثه سريعاً؛ إذ ربما يصرح بشيءٍ من أخبارها الفنية من دون رغبتها.