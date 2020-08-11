دافعت الفنانة جونا البحرينية، ابنة الفنانة الاماراتية احلام، عن مواطنتها الفنانة زهرة عرفات على خلفية الهجوم التي تعرضت لها مؤخرا بسبب تصريحاتها عن أزمة عسيل الاموال في الكويت.

وقالت جونا، في فيديو نشرته عبر احد حساباتها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، عن زهرة عرفات انها لا تعرفها شخصيا ولكنها تضايقت من الهجوم عليها وتابعت “الحرمة ما غلطت ما سبت ما تكلمت عن احد وما جابت أسماء معينة فما لا داعي كل هذا الهجوم”.

وأكدت جونا ان زهرة عرفات لم تتهم احد بغسل الاموال بل تكلمت عن الفن وكان يجب ان يكون الرد عليها بشكل أرقى من ذلك.

وكانت زهرة عرفات قد علقت على أزمة غسيل الاموال، خلال مقابلة تلفزيونية، حيث قالت ان الفن والإعلانات لا تحقق الثراء الفاحش ولا تؤمّن حياة كريمة ومستورة، بحسب تعبيرها.

وقد استفزّت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي التي ردّت عليها من دون أن تسمّيها، وشنّت هجوماً قاسياً عليها ووصفتها بـ”الكلحة والمالحة”، وتساءلت لماذا تتدخل في أمر لا يخصّها، واتهمتها بالحسد والغيرة من بنات الكويت،

كما دخلت إلهام الفضالة على الخط، وقامت هي الأخرى بالهجوم على زهرة عرفات والسخرية منها بأنّها لا تتقاضى أجراً عالياً كغيرها من الفنانين، ما يجعلها تصرّح بأنّ الفن لا يطعم خبزاً، ونشرت الفضالة عقود عرفات مع شركة الإنتاج وقيمة الأجر الذي تتقاضاه، وكتبت في حسابها عبر “إنستغرام”: “يا أمّ الكار، أريد أن أذكرك عندما عملتِ مع نجومنا الشباب، وأثناء التصوير اكتفشتْ أن أجرهم أعلى من أجرها، مما جعلها تغضب و”تقلب المكتب”، على حد تعبيرها، لأن النجوم الأصغر منها تقاضوا أجراً أكثر منها.