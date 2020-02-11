الصفحة الرئيسية فن شاهد.. جوهرة تثير الجدل بطريقة رقصها في حفل خاص!

شاهد.. جوهرة تثير الجدل بطريقة رقصها في حفل خاص!

بواسطة -
0 121
الراقصة جوهرة

الراقصة جوهرة

أثارت الراقصة جوهرة الرقص بطريقة رقصها باحد الحفلات الخاصة والتي تم نشر مقاطع منها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد ظهرت جوهرة في الفيديو وهي ترقص في احد المناسبات الخاصة ببدلة رقص خضراء وسط عدد من الحضور.

وعلى الرغم من ان البدلة لم تكن فاضحة، غير ان الكثيرين انتقدوا طريقة رقصها معتبرين ان حركاتها مبالغ فيها.

من ناحية اخرى، كشفت جوهرة عن تحضيرها لعمل فني جديد وبالتحديد فيديو كليب حيث نشرت صورة لاطلالتها ببدلة رقص جريئة.

 

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

🍭BABE🧁 new clip for you sooon! #jojo #johara #joharabellydancer #القاهرة #مصر #رقص_شرقي #رقص_مصري #جوهرة #جوجو #نجمة #نجوم #مشاهير #فنانة #نمبر_ون #صاروخ #صاروخ_مصر

A post shared by 🍓💎Johara💎🍓جوهره 🍓 (@joharabellydancer) on

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.