شاهد.. جوهرة ترقص على “عود البطل” بالهوت شورت!

نشر الفنان الشعبي المصري عمر كمال مقطع فيديو للراقصة جوهرة أثناء أدائها وصلة رقص على انغام اغنيته الجديدة “عود البطل”.

وظهرت جوهرة في الفيديو وهي ترقص على الاغنية على طريقتها وبأسلوب مختلف مرتدية هوت شورت.

وقد تعرض عمر كمال لهجوم من متابعيه بسبب هذا الفيديو والذي اعتبره البعض أنه خادش للحياء فقد كتب احدهم: “احنا بنحبك اوكي ما في خلاف .. اما تنشر فيديوهات وصور خادشة للحياء ومخلة للآداب .. لا هيك بنعملك الغاء متابعة .. على فكرة قبل كم يوم انت نزلت ستوري مخزي ولا يليق بك كفنان مع احترامي الك”.

يذكر ان عمر كمال كان قد ظهر في مجموعة صور مع الراقصة جوهرة انتشرت على إثرها شائعات عن ارتباطهما غير انهما سارعا الى نفي ذلك مؤكدين انهما يعملان على عمل فني جديد.