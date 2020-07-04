شاركت الراقصة جوهرة متابعيها على حسابها على انستغرام بمقطع فيديو لوصلة رقص جديدة لها اثناء قيامها بالتصوير داخل الاستديو.

وظهرت “جوهرة” في هذا الفيديو ببدلة رقص بلون الفوشيا وهي وتتراقص على أغنية محمد رمضان ” نمبر وان” وعلقت كاتبة: “نمبر وان وانتوا عارفين”.

على جانب اخر، كان من المقرر أن تزور الراقصة الروسية ​جوهرة​، المقيمة في مصر، ​لبنان​ خلال الأسبوع المقبل، تلبية لدعوة صديقة لها، لكن ثمة قطبة مخفية منعتها من الدخول مؤقتاً الى الأراضي اللبنانية.

ويتردد أن القوانين تمنع أية فنانة أجنبية سبق أن عملت في لبنان وحصلت على إقامة عمل، أن تكرر الزيارة على سبيل السياحة، ومن المفترض أن تتم إعادة ترتيب أوراقها في دائرة مختصة بالفنانين، في المديرية العامة للأمن العام.