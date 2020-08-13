شاركت الراقصة، الروسية المقيمة في مصر، إيكاترينا أندريفا والشهيرة بـ جوهرة متابعيها بمقطع فيديو لأحدث حفلات الاعراس التي احيتها مؤخرا والتي ظهرت فيه وهي ترقص على اغنية “تيك توك” للفنان محمد رمضان.

وأطلت جوهرة في الفيديو ببدلة رقص مثيرة وهي ترقص مع العروس وسط حشد كبير من الحضور وعلقت كاتبة: “يا بت انت مراتي” وتابعت معبرة عن سعادتها بالرقص في حفلات الافراح.

واضافت جوهرة “شكرا كثيرا لاختياري انها سعادة لا توصف لرؤيتكم تبتسمون وتضحكون انكم تستحقون الافضل”.

وكانت جوهرة قد نشرت مؤخرا صورة لها بإطلالة ناعمة مبهجة تتماشى مع أجواء الصيف، حيث ارتدت فستانا قصيرا مجسما بدون أكمام، مصمم من قماش مشجر مطبوع عليه بعض الزهور الناعمة ذات الألوان المبهجة،