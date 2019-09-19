شاهد.. جويل ماردينيان تكشف عن عمليات التجميل التي خضعت لها!

فاجأت المذيعة اللبنانية جويل ماردينيان متابعيها بكشفها علن عمليات التجميل التي خضعت لها داعية كل المشاهير للكشف عن كل الأشياء التى استفادوا منها في مجال عمليات التجميل لكى يستفيد منها متابعيهم.

وكشفت جويل ماردينيان في مقاطع فيديو نشرتها عبر حسابها على انستغرام ، تفاصيل عملية شد البطن التى أجرتها مؤخرا ، مؤكدة أنها فوجئت مؤخرا أن النجمة العالمية انجلينا جولى قد أجرت العديد من عمليات التجميل.

وقالت جويل ماردينيان إلى أنها اضطرت إلى معالجة ترهلات البطن التى نتجت عن الحمل والولادة ، بالإضافة إلى شفط الخصر ، مشيرة إلى أنها اضطرت إلى معالجة أثار الولادة الموجودة بالبطن من خلال رسم التاتو، قائلة:” أنا أحب التاتو كتير وعندى أكتر من واحد “.