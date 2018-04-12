شاهد.. جو رعد يطلق ألبومه “اللورد” بتقنيّة عالية

اطلق الفنان اللبناني ​جو رعد​ ألبومه الجديد بعنوان “اللورد” الذي استغرق تحضيره عامين كاملين، والمتضمّن أنماطاً موسيقيّة متنوّعة حيث استعمل تقنيّة عالية تبرز معاني الأغاني وتساعده على التفرّد في الخط الذي رسمه لنفسه والملائم لشخصيّته وهدفه في إدخال الفرحة إلى قلب كل من يسمعه أو يشاهده في الحفلات والأفراح.

ويتضمن الألبوم “شفتك وغشيت”، “دق قلبي”، “إنت وبس” ومزيكا” هم عناوين أغاني الألبوم التي صدرت حتّى الآن.



وسيقوم جو رعد بالكشف عن باقي الفيديوهات والأغاني يوماً بعد يوم كي يتيح للجمهور مشاهدة كلّ أغنية وكلّ فيديو حصريّاً على قناته الرسميّة.

وبعد اصدار الالبوم سيكون لديه نشاطات ومفاجأت فنية عبر تصوير عدد من الاعمال المصورة التي ستكون مفاجأة بكل المقاييس بعد ان اصدر كليب “وشعندك” الذي تخطّى عدد مشاهداته الستة مليون بين الليريك فيديو والكليب والذي صدر قبل الألبوم.