كشف الفنان اللبناني جو رعد عن تفاصيل طفولته كانت صعبة بعد وفاة والده عندما كان عمره سبعة سنوات وانتقاله للعيش مع احدى عماته ثم انتقاله الى ملجىء للاطفال.

كما كشف جو رعد، خلال استضافته في برنامج “شو القصة” مع الإعلامية رابعة الزيات، عن تعرضه للتحرش في سن صغير، حتى أنه عُرض عليه الترويج للمخدرات والسلاح لكنه رفض ذلك بشكل قطعي فكان رعد يستقل حافلة، وعرض عليه رجل هذا الأمر، حتى أنه عُرض عليه الذهاب إلى المنزل معه، وأكد رعد أنه يخاف الله.



وأكد جو رعد أنه لا يتناول الكحول مطلقا لدرجة انه تلقى عرض بمبلغ مالي بلغ حوالي 20 ألف دولار لشرب الكحول وهو الأمر الذي رفضه.

جو رعد وكرم الفنانين

وتحدث جو رعد عن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، التي وصفها بالكرم وقال أنه سافر معها إلى مصر خلال تصويرها عمل سينمائي وأضاف أنها عرضت عليه مبلغ لكنه رفضه، ليفاجئ عند عودته إلى لبنان بإرسالها له مبلغ مالي كبير.



وعن الفنانة الامارتية أحلام دفعت له 100 ألف دولار أميركي، أما بالنسبة للفنانة السورية أصالة فدفعت له مؤخراً مبلغ 3000 دولار.

وعن المبالغ التي يتلقاها رعد من الفنانات استكمل حديثه خلال إحدى اللقاءات أن الفنانة اللبنانية نجوى كرم أرسلت له مرة مبلغ 3000 دولار لتعاونه معها، لكنه رفض كونه تعامل مع شخصية فنية مميزة.

جو رعد والمثلية الجنسية



وأعرب جو رعد عن رأيه بالمثلية الجنسية قال رعد: ” لا أؤيد ولا أدين”، وعن عدم زواجه حتى الآن كشف أن السر معلق بالنصيب ليس أكثر من ذلك.



وفي الختام قال رعد أنه يشعر وكأنه يبدأ من الصفر، وذلك على الرغم الثروة التي جمعها طوال مسيرته سواء بعمله كمصفف شعر أو انضمامه للعمل الغنائي ويعود سبب شعوره إلى تلك الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.